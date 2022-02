Ein Ausraster zu viel: Die Serie A sperrt José Mourinho

Romas Trainer José Mourinho wird vom Sportgericht der Serie A für sein Verhalten auf der Trainerbank für zwei Ligaspiele gesperrt. Ausserdem muss er eine Busse in Höhe von 20’000 Euro zahlen.

Mourinho hatte sich in dieser Saison mehrfach kritisch über die Leistungen der Unparteiischen in Italien geäussert. Am vergangenen Samstag hat er es beim 2:2 gegen Hellas Verona nun offenbar übertrieben. Die Richter taxierten seine Äusserungen als “schwerwiegende Anspielungen” in Richtung des Schiedsrichters. Mourinho musste während des Spiels auf die Tribüne und wird nun auch noch gesperrt.

Der Roma-Coach ärgerte sich über die vierminütige Nachspielzeit: Für den 59-jährigen Portugiesen war dies viel zu wenig. Roma holte einen 0:2-Rückstand auf, schaffte den Siegtreffer aber nicht mehr. Auch Romas Goalietrainer Nuno Santos wird für zwei Spiele gesperrt, da er den Unparteiischen beleidigt hatte. Manager Tiago Pinto wuird bis zum 8. März gesperrt, da er nach Abpfiff im Spielertunnel den Unparteiischen anging. Dafür hatte er sich später entschuldigt.

psc 22 Februar, 2022 19:01