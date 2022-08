Transfer offiziell: AS Rom gibt Verpflichtung von Belotti bekannt

Was sich bereits anbahnte, ist nun offiziell: Andrea Belotti stürmt fortan für die AS Rom. Beim italienischen Hauptstadtklub unterschrieb der 44-fache Nationalspieler Italiens einen bis Ende Juni 2023 datierten Vertrag. Sofern bestimmte Bedingungen erfüllt werden, verlängert sich der Kontrakt des 28-Jährigen um zwei weitere Saisons. Bei den Römern wird der Torjäger mit der Trikotnummer 11 auflaufen.

The club is delighted to be able to confirm the signing of the Italy international forward.

