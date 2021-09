Wegen dem Schiri: José Mourinho tobt nach verlorenem Stadtderby

Aus Sicht des Portugiesen sind vor allem die Unparteiischen und der VAR mit vermeintlichen Fehlentscheiden ausschlaggebend für die Niederlage der Giallorossi. “Leider hatten der Schiedsrichter und das VAR-System nicht die richtige Grösse für ein Spiel auf diesem Niveau”, findet Mourinho unmittelbar nach Schlusspfiff bei “DAZN” klare Worte.

Gerne hätte der 58-Jährige nach der Partie auf der Pressekonferenz weitere Ausführungen getätigt. Doch dies wurde ihm aufgrund von Corona-Auflagen verwehrt. Bei Lazio-Heimspielen werden lediglich ausgewählte Fragen durch den Pressesprecher vorgelesen und dann beantwortet. Darauf hatte “The Special One” keine Lust: “Schiebt euch diese Regeln in den Ar***”, sagt er und zieht wütend davon.

Mourinho Storms Of Cause their was only Lazio Press their 😍pic.twitter.com/ouk3rso07c

