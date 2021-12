Wegen Formel 1: Mourinho liefert legendäre Roma-Pressekonferenz

Die AS Rom tritt am Montag (20.45 Uhr) in der Serie A gegen Spezia an. Am Sonntag sprach José Mourinho auf der obligatorischen Pressekonferenz über das Duell – hatte es aber besonders eilig.

Da am Sonntag das große Formel-1-Finale in Abu Dhabi lief, zeigte sich José Mourinho auf der zuvor angesetzten Pressekonferenz der AS Rom besonders bemüht, diese schnell hinter sich zu bringen.

“Kommt, wir müssen uns beeilen, damit ihr die Formel 1 sehen könnt”, teilte der Cheftrainer der Römer gegenüber den Medienvertretern mit. Im Formel-1-Finale setzte sich im spannenden Finish der Niederländer Max Verstappen vor dem Briten Lewis Hamilton durch und schnappte sich den Weltmeister-Titel.

adk 12 Dezember, 2021 17:05