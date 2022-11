Während der WM: Die AS Roma stellt Neuzugang Ola Solbakken vor

Der norwegische Flügelspieler wechselt ablösefrei von Bodø/Glimt zu den Römern und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2027. Für Solbakken ist es der erste Transfer zu einem Verein ausserhalb seiner norwegischen Heimat. Der 24-jährige Linksfuss hat auf internationaler Ebene aber sowohl mit seinem Verein wie auch mit der Nationalmannschaft schon einige Akzente setzen können. Künftig läuft er in der Serie A auf.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Ola Solbakken 🐺🇳🇴

We are delighted to confirm an agreement has been reached that will see the forward officially join the club in January.

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/X8jsEHX49w

— AS Roma English (@ASRomaEN) November 23, 2022