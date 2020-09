Zaniolo nach Kreuzbandriss: “Der Countdown beginnt”

Nicolò Zaniolo von der AS Rom hat zum zweiten Mal in diesem Jahr einen Kreuzbandriss erlitten. Der 21-Jährige gibt aber nicht auf und möchte kämpfen.

Erst der Riss im rechten Kreuzband, nun der Riss im linken Kreuzband. Der Offensivspieler hatte sich beim 1:0-Sieg der Italiener in der Nations League in den Niederlanden verletzt und musste bereits nach 42. Minuten runter. Nichtsdestotrotz gibt sich der Youngster nach diesem Seuchenjahr kämpferisch.

“Der Countdown beginnt! Der Eingriff lief reibungslos”, schreibt Zaniolo über Instagram und bedankt sich bei seinen Fans: “Eine herzliche Umarmung an alle, die mir geschrieben haben, um zu fragen, wie es mir geht. Es waren harte Tage, aber auch dank euch war es am Ende weniger schwierig. Von nun an zähle ich die Tage, um wieder das zu tun, was ich liebe. Das heisst, im Roma-Trikot zu spielen und mit euch zu jubeln. Forza Roma.”

adk 13 September, 2020 17:22