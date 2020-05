Bruder von Mario Balotelli dementiert Gerüchte

Der Bruder von Mario Balotelli stellt klar, dass dieser keineswegs im Clinch mit seinem Arbeitgeber Brescia Calcio befindet, wie es einige italienische Medien berichteten.

“Das ist alles Unsinn. ich verstehe nicht, warum Journalisten gewisse Dinge schreiben”, sagt Enock Barwuah gegenüber “calciomercato.it”. Mario Balotelli trainiere jeden Tag wie ein Profi, ergänzt der 27-Jährige: “Ich will nicht für ihn sprechen, aber er ist ruhig und trainiert auch heute regulär.”

Balotelli steht in Brescia bis 2022 unter Vertrag. Von einer angeblich bevorstehenden Entlassung will der Bruder des 29-Jährigen nichts wissen: “Er hat einen Vertrag und das ist alles, was zählt.”

psc 27 Mai, 2020 15:21