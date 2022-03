70 Millionen! Real Madrid lehnte Angebote für Eduardo Camavinga ab

Eduardo Camavinga hatten sich im Januar gleich mehrere Möglichkeiten geboten, Real Madrid zu verlassen. Trotz horrender Angebote legten die Blancos ihren Veto ein.

Gleich vier Klubs sollen vor wenigen Wochen bei Real Madrid wegen eines Transfers von Eduardo Camavinga (19) vorstellig geworden sein. Und offenbar waren die Lockrufe ziemlich konkreter Natur. Nach Informationen der spanischen Onlinezeitung “Okdiario” haben sich Tottenham Hotspur und Manchester United nach der aktuellen Marktlage erkundigt und waren angeblich bereit dazu, 70 Millionen Euro für Camavinga zu bezahlen.

Aus der Serie A brachten sich Juventus Turin und Inter Mailand in Position. Die Teilnehmer der italienischen Spitzenliga sahen eine Ausleihe inklusive Kaufoption vor. Für Real waren aber weder die Avancen von der Insel noch die anderen Vorstösse interessant.

Camavinga war in der Anfangszeit dieser Saison in der Madrider Schaltzentrale gesetzt, ist im Verlauf der Spielrunde aber auf immer weniger Einsatzminuten gekommen. Carlo Ancelotti setzt vorwiegend auf das Trio bestehend aus Casemiro, Toni Kroos und Luka Modric. Camavinga, der im vorigen Sommer nach langem Poker einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet hatte, gehört allerdings die Zukunft an der Concha Espina.

“Seine Position ist sehr klar. Für uns und für ihn. Camavinga ist die Gegenwart und auch die Zukunft des Vereins”, sagte Trainer Ancelotti. “An dem Tag, an dem Modric, Casemiro und Kroos älter sind, haben wir Spieler wie Camavinga, Valverde und Antonio Blanco als Ersatz für diese Legenden.”

aoe 19 März, 2022 11:46