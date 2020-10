Achraf Hakimi negativ auf Coronavirus getestet

Nachdem Inter-Profi Achraf Hakimi vor dem Champions League-Spiel gegen Gladbach positiv auf das Coronavirus getestet wurde, fiel ein neuerlicher Test nun negativ aus.

Dies meldet sein Verein am Freitagnachmittag. Der 21-jährige Marokkaner sei weiter asymptomatisch und wird nun erneut getestet, um Klarheit zu erlangen. Möglich ist, dass es beim früheren Test in dieser Woche ein falsch-positives Ergebnis angezeigt wurde. Hakimi bleibt bis auf Weiteres in häuslicher Quarantäne.

psc 23 Oktober, 2020 16:40