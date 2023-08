Alles klar: Inter Mailand geht bei Gianluca Scamacca leer aus

Der Poker um Gianluca Scamacca ist verschiedenen Medienberichten zufolge entschieden. Atalanta Bergamo hat sich gegen Inter Mailand final durchgesetzt.

West Ham United hat sich bei Gianluca Scamacca (24) mit einem der werbenden Klubs auf eine Ablöse geeinigt, so dass der Deal nun unter Dach und Fach ist. Verschiedenen Quellen zufolge bekommt Atalanta Bergamo den Zuschlag, als Ablöse werden 30 Millionen Euro (25 plus 5) fällig. Inter Mailand geht damit endgültig leer aus.

Scamacca war im vergangenen Sommer neben Lucas Paqueta einer der wichtigsten Neuzugänge der Hammers, konnte sich aufgrund von Verletzungsproblemen aber nur selten richtig in Szene setzen.

Scamacca erzielte in 27 Einsätzen acht Tore in allen Wettbewerben, traf aber nur dreimal in der Premier League für West Ham, das in 38 Ligaspielen 20 Niederlagen einstecken musste.

Scamacca soll bereits seine Sachen gepackt und sich nach Bergamo aufgemacht haben, wo die medizinischen Untersuchungen anstehen.

aoe 5 August, 2023 15:39