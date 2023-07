André Onana zum Medizintest bei ManUtd - grünes Licht für Yann Sommer

Die Wechsel von André Onana zu Manchester United und Yann Sommer zu Inter Mailand befinden sich auf der Zielgerade.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben sich ManUtd und Inter am Sonntagabend definitiv auf den Transfer des kamerunischen Keepers geeinigt. Onana wird demnach noch in dieser Woche den Medizintest bei den Red Devils bestreiten und im Anschluss einen Vertrag bis 2028 plus Option unterzeichnen. Die Verkündung soll noch in Kürze stattfinden. Als Ablöse werden knapp 50 Mio. Euro fliessen. Onana wird wohl direkt beim US-Trip des Premier League-Klubs einsteigen.

Der Deal hat direkte Auswirkungen auf den Schweizer Nati-Keeper Yann Sommer, der als Onana-Nachfolge zu Inter wechseln soll.

psc 17 Juli, 2023 09:59