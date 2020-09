Arturo Vidal sagt Ja zu Inter und verdient mehr

Nachdem die Dienste von Arturo Vidal beim FC Barcelona nicht mehr erwünscht sind, wechselt dieser in die Serie A.

Wie die “Gazzetta dello Sport” berichtet, sagt der 33-jährige Chilene ja zu einem Wechsel zu Inter Mailand, wo ihn sein früherer Juve-Coach Antonio Conte, unbedingt im Team haben will. Für Vidal lohnt sich der Wechsel finanziell offenbar sogar: Bei den Nerazzurri soll er auf ein Netto-Gehalt von 6 Mio. Euro für die nächsten zwei Jahre kommen. Bei Barça, wo sein Vertrag noch ein Jahr lief, erhielt er netto “nur” 4,5 Millionen.

Der Mittelfeldpuncher hatte zuletzt in einem Interview in seiner Heimat Dampf abgelassen und die Klubführung der Katalanen für ihre sportliche Strategie und den Umgang mit den eigenen Spielern kritisiert. Er wird seinen Vertrag bei Barça wohl auflösen, was ihm einen ablösefreien Wechsel ermöglicht.

psc 1 September, 2020 10:04