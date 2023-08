Atalanta grätscht Inter bei Gianluca Scamacca dazwischen

Atalanta versucht den Transfer von West Ham-Stürmer Gianluca Scamacca zu Inter Mailand zu verhindern und möchte den 24-Jährigen stattdessen nach Bergamo locken.

Der italienische Angreifer steht nach nur einer Saison in der Premier League vor der Rückkehr in seine Heimat. Inter bietet laut Transferexperte Fabrizio Romano 24 Mio. Euro Ablöse plus Boni. Damit sind die Hammers, die vor Jahresfrist 36 Mio. Euro für den damaligen Sassuolo-Profi zahlten, allerdings nicht zufrieden. Atalanta könnte davon profitieren, dass die Nerazzurri ihr Angebot aktuell nicht erhöhen wollen und letztlich den Zuschlag erhalten - falls ihre Offerte stimmen sollte.

Samacca hat in der vergangenen Saison fast die komplette Rückrunde verpasst, da er mit mehreren Verletzungen zu kämpfen hatte. Sein aktueller Vertrag beim Londoner Klub ist bis 2027 datiert.

psc 4 August, 2023 15:17