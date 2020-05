Barça angeblich mit Martinez einig

Aufgrund er Coronakrise und den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen wurde vielerorts daran gezweifelt, dass der FC Barcelona in diesem Sommer Lautaro Martinez unter Vertrag nehmen kann. Der Deal scheint aber tatsächlich zustande zu kommen.

Der FC Barcelona arbeitet weiterhin an dem Mega-Deal mit Lautaro Martinez – und scheint in den Planungen den nächsten Schritt zu gehen. Der Radiosender “Cadena Copa” berichtet von einer grundsätzlichen Einigung zwischen Barça und dem Angreifer.

Ausserdem befinden sich Martinez-Klub Inter Mailand und Barça in Verhandlungen darüber, einen endgültigen Vollzug vermelden zu können. Was allerdings klar ist: Der amtierende Spanische Meister zahlt nicht die 111 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel, die in Martinez’ bis 2023 datiertem Vertrag eingebaut ist.

Barça versucht, den Preis zu drücken. Dem Bericht zufolge interessieren sich die Mailänder für Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Samuel Umtiti und Arturo Vidal.

Weiter heisst es, es sei unwahrscheinlich, dass es zu einem Abschluss der Verhandlungen vor dem 30. Juni kommt.

aoe 23 Mai, 2020 11:26