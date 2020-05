60 Mio. plus 2 Spieler – Barça & Inter vor Einigung wegen Lautaro Martinez

Der FC Barcelona steht mit Inter Mailand offenbar dicht vor einer Einigung für den Wunschtransfer von Lautaro Martinez.

Wie die katalanische Zeitung “Sport” berichtet, haben sich die beiden Vereine trotz Coronakrise angenähert. Der 22-jährige Argentinier könnte tatsächlich den Weg zu seinem Landsmann Lionel Messi ins Camp Nou finden. Demnach könnten für Lautaro Martinez 60 Mio. Euro in Richtung Inter fliessen. Dazu kommen noch zwei Spieler von Barça, die sich die Nerazzurri wünschen. Namen werden im Bericht keine erwähnt, in der Vergangenheit war aber etwa von Arturo Vidal die Rede, den Inter-Coach Antonio Conte sehr gerne im Team hätte. Auch Nelson Semedo und Carles Alena sind Kandidaten.

Bei Barça wird Martinez die Rolle als Nachfolger von Luis Suarez zugetraut. Der Uruguayer ist nur noch für eine weitere Saison an die Katalanen gebunden. In dieser Saison hat er in 31 Spielen für Inter 16 Treffer markiert. Sein Vertrag läuft bis 2023 und enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Mio. Euro. Durch zusätzliche Spieler, die in den Deal involviert werden, kann Barça den Preis drücken.

psc 5 Mai, 2020 10:04