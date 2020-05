Diese Meinung hat Barça-Coach Setién von Lautaro Martinez

Lautaro Martinez gilt seit langem als Wunschspieler des FC Barcelona. Trainer Quique Setién hält grosse Stücke auf den Argentinier.

Dies hat der 61-jährige Spanier der “Gazzetta dello Sport” klargemacht: “Er ist ein absolut grossartiger Spieler.” Barça-Captain Lionel Messi soll Lautaro Martinez bei einem Telefonat persönlich von einem Wechsel zu den Katalanen überzeugt haben. “Wer würde nicht gerne mit Messi zusammenspielen?”, fügt Setién an.

Martinez verfügt in seinem bis 2022 gültigen Kontrakt bei Inter Mailand über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Mio. Euro. Diese Summe will und kann Barça aber nicht zahlen. Deshalb könnten Spieler in einen Tausch involviert werden. Als potentielle Kandidaten werden etwa Arturo Vidal, Junior Firpo Nelson Semedo, Ivan Rakitic oder gar Antoine Griezmann gehandelt.

psc 1 Mai, 2020 14:41