Berater von Lautaro Martinez spricht über Barça

Lautaro Martinez soll beim FC Barcelona ganz oben auf dem Wunschzettel stehen. Der Berater des Inter-Stars hat nun Stellung zu den Spekulationen bezogen.

Um einen möglichen Wechsel von Lautaro Martinez zum FC Barcelona rumort es zuletzt vermehrt. Der Argentinier könnte es schon im Sommer von Inter Mailand nach Katalonien ziehen.

Alberto Yaque, Berater des Offensivstars, hat in einem Interview mit “947 FM Radio” über die Gerüchte gesprochen. “Wer möchte nicht an der Seite von Messi spielen? Es war ein Traum für Lautaro, gemeinsam mit ihm für das Nationalteam zu spielen”, sagte Yaque und fügte dabei an: “Er ist gut aufgehoben, wo er gerade ist. Er will nur Fussball spielen und Tore schiessen.”

Laut dem Spieleragenten, wurden neben Barça bereits mit einigen Interessenten Gespräche geführt: “Wir sprechen mit verschiedenen Leuten aus anderen Vereinen. Aus Respekt vor ihnen haben wir sie getroffen und kennengelernt, aber nichts davon war formal.”

Der Vertrag von Martinez bei Inter läuft indes noch bis 2023. Die Nerazzurri möchten diesen nach wie vor verlängern.

adk 12 April, 2020 10:11