Bestätigt: Barça & Real jagen Lautaro Martinez

Gerüchte um Interesse von Barça und Real Madrid an Inter-Torjäger Lautaro Martinez kursieren bereits seit längerem. Jetzt gibt es von offizieller Seite her ein klares Statement.

Der Präsident von Martinez’ Ex-Klub Racing Avellaneda, Víctor Blanco, verrät bei “Okdiario”, dass sich die beiden spanischen Topklubs tatsächlich für den 22-jährigen Stürmer interessieren. “Die Gerüchte um Real Madrid, den FC Barcelona und Lautaro sind wahr”, sagt er.

An einem Transfer des Angreifers ist Blanco durchaus interessiert, hat sich sein Verein doch eine Beteiligung an einem Weiterverkauf gesichert: “Wir haben gut verhandelt. Bei allen Deals über 14 Millionen bekommen wir einen Anteil von zehn Prozent. Wir haben 2,5 Millionen ausgeschlagen für diese Klausel. Wir wussten, dass sich das früher oder später rechnen wird.” Via Ausstiegsklausel könnte Martinez im Sommer für 111 Mio. Euro wechseln. Es gilt als nicht ausgeschlossen, dass Barça oder Real diese Möglichkeit nutzen, um den Stürmer an Land zu ziehen. Bei den Katalanen gilt Martinez bereits als designierter Nachfolger von Luis Suarez. Captain Lionel Messi hat sich zudem jüngst sehr positiv über den Angreifer von Inter Mailand geäussert.

psc 24 Februar, 2020 16:48