Cavani erhält Lockrufe von Benfica

Edinson Cavanis neuer Klub steht nach dessen Aus bei Paris Saint-Germain noch nicht fest. Mit Benfica Lissabon scheint sich derweil ein weiterer Interessent aufzutun.

Der auslaufende Vertrag von Edinson Cavani wurde bei Paris Saint-Germain nach zuletzt sieben gemeinsamen Jahren nicht verlängert. Der 33 Jahre alte Knipser sucht sich daher nun einen neuen Klub und scheint gleich mehrere attraktive Lockrufe zu haben.

Neben Atlético Madrid und Inter Mailand soll sich laut dem portugiesischen “Record” auch Benfica Lissabon um den ablösefreien Sturmstar bemühen.

Mit welcher Destination der Uruguayer persönlich liebäugelt, ist nicht überliefert. In den vergangenen Monaten hiess es aber immer wieder, Cavani würde einen Wechsel in die spanische LaLiga favorisieren. Also wohl eher Atlético statt Inter oder Benfica? In den kommenden Wochen wird es Klarheit geben!

adk 19 Juli, 2020 16:41