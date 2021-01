Conte übt Kritik an Vidal: “Er muss viel besser werden”

Inter Mailand setzt sich zum Jahresauftakt erfolgreich mit 6:2 gegen Aufsteiger FC Crotone durch. Trainer Antonio Conte hat dennoch etwas auszusetzen, bekommt nämlich Arturo Vidal Kritik ab.

Nach einem glasklaren Sieg sollte die Stimmung eigentlich bestens sein, doch Arturo Vidal gab seinem Coach aufgrund seiner Leistung gegen Crotone einen Anlass, um zu wüten. Im Anschluss an den Punktedreier sagte Antonio Conte über den Mittelfeldkämpfer: “Er hat Raum für Verbesserungen. Er muss den Kopf runternehmen und weiter an sich arbeiten. Niemand hat seinen Platz bei Inter sicher.”

Der 51-jährige Italiener übte weiter Kritik an Vidal und erklärte: “Er muss zeigen, dass er es verdient, zu spielen. Er muss viel besser werden als das, was er macht. Es gibt zu viele Hochs und Tiefs.” Der Chilene kam erst im Sommer vom FC Barcelona ablösefrei zu Inter Mailand und bestritt für die Nerazzurri bislang 17 Pflichtspiele, in denen er zwei Torvorlagen beisteuerte.

adk 3 Januar, 2021 17:13