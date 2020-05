Conte und Inter bemühen sich um Pogba

Ob Paul Pogba eine weitere Zukunft bei Manchester United hat, ist ungewiss. Nun steigt angeblich Inter Mailand in den Poker um den Franzosen ein.

Juventus Turin und Real Madrid scheinen im Poker um Paul Pogba Konkurrenz von Inter Mailand zu bekommen. Werden Juve und die Königlichen bereits seit geraumer Zeit mit dem Mittelfeldstar von Manchester United in Verbindung gebracht, möchte sich laut der “La Gazzetta dello Sport” nun auch Antonio Conte um seinen ehemaligen Schützling bemühen.

Das Duo arbeitete bereits bei Juventus zusammen und nun soll Pogba Contes Zentrum in Mailand verstärken. Denn mit dem aktuellen Mittelfeld der Nerazzurri ist der 50-jährige Italiener anscheinend nicht sonderlich zufrieden – der Franzose könnte hier neuen Schwung reinbringen.

Ob Pogba allerdings Interesse an einem Wechsel in die Modestadt hat, ist unklar. Der 27-Jährige forciert dem Vernehmen nach weiterhin einen Transfer in die spanische Hauptstadt. Dort, wo er eigentlich bereits im vergangenen Sommer hinwollte, hätte ManUtd dem Vorhaben der Madrilenen keinen Strich durch die Rechnung gemacht.

adk 3 Mai, 2020 15:35