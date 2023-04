Der Favorit, um Simone Inzaghi bei Inter Mailand zu beerben

Weil die Saison nicht nach dem Gusto der Vereinsverantwortlichen verläuft, könnte Simone Inzaghi nach Ablauf der Runde seine Anstellung als Trainer bei Inter Mailand verlieren. Ein alter Bekannter könnte sein Erbe antreten.

Simone Inzaghi steht bei Inter Mailand zur Disposition. Laut dem italienischen Portal «Calciomercato.com» wird in der Vereinsführung ernsthaft über eine Trennung zum Ende dieser Saison sinniert. Inzaghis Vertrag ist eigentlich noch bis 2024 datiert.

Grund für die Missstimmung innerhalb des Managements ist das bisherige Abscheiden der Nerazzurri, die zwar im Viertelfinale der Champions League stehen und dort gute Chancen auf das Weiterkommen in die Runde der letzten Vier besitzen. Die Performances in der Serie A, wo man als amtierender Pokalsieger bereits 23 Punkte auf den Führenden SSC Neapel hat, regt die handelnden Personen aber zur Kritik an.

Ein möglicher Nachfolger steht offenbar schon bereit. Demnach befindet sich Thiago Motta in der Pole Position, um das womöglich schon bald vakante Traineramt zu besetzen. Der Ex-Profi trat seinen Posten beim FC Bologna erst im September vorigen Jahres an.

Das Inter-Board soll hellauf begeistert davon sein, wie Motta in Bologna arbeitet. Bologna hat er zum ernsten Anwärter auf die internationalen Plätze geformt. Darüber hinaus verfügt Motta über Hintergrundwissen, spielte er doch von 2009 bis 2012 aktiv für Inter.

aoe 15 April, 2023 15:25