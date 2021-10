Englische Grössen werben: Marcelo Brozovic heiss begehrt

Die momentane Vertragslage erlaubt es Marcelo Brozovic Inter Mailand nach dieser Saison zu verlassen. Das macht ihn natürlich für andere Klubs interessant, zum Beispiel Tottenham Hotspur und Manchester United.

Theoretisch kann Marcelo Brozovic in wenigen Wochen mit anderen Klubs über einen Wechsel beraten – und das ohne sich bei Inter Mailand rechtfertigen zu müssen. Brozovics Vertrag läuft aus, verschiedenen Medienberichten zufolge befassen sich Tottenham Hotspur und Manchester United mit der ablösefreien Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers.

In den obersten Mailänder Gremien plant man allerdings fest mit Brozovic. Wie der Brancheninsider Gianluca Di Marzio schreibt, arbeitet der Italienische Meister an einer Vertragsverlängerung, die so schnell wie möglich in trockene Tücher gewickelt werden soll. Für die Zeit nach der Länderspielpause sei ein Treffen mit Brozovics Management geplant.

Der 28-jährige Kroate gehört auch unter dem neuen Trainer Simone Inzaghi zum Stammpersonal. Brozovic bestritt seit seiner Vereinszugehörigkeit 2015 über 250 Pflichtspiele für die Nerazzurri.

aoe 9 Oktober, 2021 15:25