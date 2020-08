Ex-Inter-Direktor: “Messi für Inter mehr als nur ein Traum”

Nach dem katastrophalen Scheitern des FC Barcelona in der Champions League wird einmal mehr um einen Abgang von Lionel Messi spekuliert. Der ehemalige Inter-Direktor heizt die Gerüchte weiter an.

Zieht es Lionel Messi womöglich doch zu Inter Mailand? Was absurd klingt, könnte laut Massimiliano Mirabelli, ehemals Direktor bei den Nerazzurri, Wirklichkeit werden – der Barça-Superstar sei für Inter seit geraumer Zeit eine Traum-Vision.

“Als ich bei Inter war, sprach Präsident Zhang über den Transfermarkt und sagte: ‘Ich will Messi’, aber wir mussten erklären, dass dies aufgrund des Financial Fair Play nicht möglich war”, sagte Mirabelli gegenüber der italienischen Hörfunkanstalt “Radio Sportiva”. “Ich kann versichern, dass Messi für Inter mehr als ein Traum ist. Er hat jetzt nur noch ein Jahr in seinem Vertrag, und Barça will nicht riskieren, ihn im nächsten Sommer umsonst zu verlieren.”

Der Italiener spekuliert darauf, dass nach der 2:8-Pleite gegen den FC Bayern nun konsequente Entscheidungen bei den Katalanen gefällt werden müssen, die auch einen möglichen Verkauf von Messi beinhalten könnten: “Sie wollen nicht mit leeren Händen dastehen. Jeder, der das Beste aus der Situation machen will, sollte Verantwortung zeigen.”

adk 16 August, 2020 12:16