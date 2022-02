Federico Bernardeschi bei Inter und Milan angeboten

Das Arbeitsverhältnis zwischen Juventus Turin und Federico Bernardeschi ist nur noch bis Ende Saison definiert. Inter Mailand und dem AC Mailand soll sich die Möglichkeit eines ablösefreien Wechsels bieten.

Federico Bernardeschi (28) könnte, sofern er Juventus Turin verlassen wird, der Serie A erhalten bleiben. Der italienischen Tageszeitung “Il Giornale” zufolge wurde der offensive Flügelspieler Inter Mailand und dessen Stadtrivale AC Mailand angeboten. Da Bernardeschis Vertrag in wenigen Monaten ausläuft, müsste keine Ablöse entrichtet werden.

Bernardeschi ist unter Trainer-Rückkehrer Massimiliano Allegri weder gesetzt noch aussen vor. In der Serie A stand der italienische Nationalspieler zwölfmal in der Startelf, in der Champions League viermal. Was ein mögliches Engagement bei Inter oder Milan angeht, sät die “Il Giornale” aber Zweifel.

Die Mailänder Vereine sollen aufgrund von Bernardeschis gehobener Gehaltsvorstellung in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro netto einer Zusammenarbeit skeptisch gegenüberstehen. Mitte Dezember schrieb der “Corriere dello Sport” von Verlängerungsgesprächen mit Juve Anfang Januar sowie einem neuen Vierjahresvertrag. Getan hat sich in dieser Hinsicht offenbar nicht viel.

aoe 19 Februar, 2022 12:06