Francesco Totti will Paulo Dybala zur Roma holen

In der Causa Paulo Dybala herrscht in den nächsten Wochen viel Klärungsbedarf. Francesco Totti will den Stürmer unbedingt zum AS Rom holen.

Francesco Totti will Paulo Dybala die Entscheidung über seine Zukunft erleichtern und ihn dazu bewegen, sich im Sommer dem AS Rom anzuschliessen.

“Wir werden sehen, ob wir ihn nach Rom bringen können”, sagt Totti bei “Sky Sport”. “Ich werde ihn am Montag treffen und hoffe, ihn überzeugen zu können. Wir sind in Mailand für das Spiel von Eto’o. Wir werden zusammen spielen und ich werde ihm einige Ratschläge geben, ich werde versuchen, ihm etwas in den Kopf zu setzen. Hoffentlich werden wir Erfolg haben. Das heisst, wenn Roma die gleiche Idee hat wie ich.”

Bei Dybala ist bisher lediglich geklärt, dass er Juventus Turin nach Beendigung der Saison ablösefrei verlassen wird. Ob die Roma tatsächlich Chancen hat, sich mit dem 28-Jährigen zu verstärken, wird Totti evaluieren.

Am Freitag hatte die “Bild” darüber berichtet, dass Dybala seine Entscheidung inzwischen getroffen hat – und sich Inter Mailand anschliessen wird. Tottis Versuch könnte also vergebens sein.

aoe 21 Mai, 2022 12:16