Inter plant Alexis-Kauf und hofft auf Entgegenkommen

Inter Mailand möchte den bislang von Manchester United ausgeliehenen Stürmer Alexis Sanchez im Sommer fix übernehmen – benötigt dafür aber ein Entgegenkommen des 31-Jährigen und auch von dessen bisherigem Klub.

Nachdem die erste Saisonhälfte wegen Verletzungen gar nicht nach dem Geschmack von Alexis Sanchez lief, steigerte er sich in der zweiten Saisonhälfte und spätestens seit dem Restart massiv: Der Stürmer glänzt insbesondere als Vorlagengeber. Neun Assists hat er in diesem Kalenderjahr in der Serie A beigesteuert. Der Spitzenwert im Team von Inter.

Laut “BBC” möchten die Nerazzurri den chilenischen Nationalspieler gerne fix übernehmen. Dafür sind die Italiener aus finanziellen Gründen aber auf ein Entgegenkommen von Alexis und ManUtd angewiesen. Die Red Devils zahlten für den Ex-Arsenal-Profi einst 34 Mio. Euro. Diese Summe will und kann Inter nicht annähernd zahlen. Zudem müsste Alexis auf einen beträchtlichen Teil seines Mega-Wochenlohns von 450’000 Euro, der in dieser Saison noch zu grossen Teilen von ManUtd gezahlt wird, verzichten.

psc 29 Juli, 2020 14:08