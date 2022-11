Inter-Boss Marotta kündigt Verlängerung mit Edin Dzeko an

Inter Mailands Klubboss Beppe Marotta geht fest davon aus, dass Torjäger Edin Dzeko dem Klub über diese Saison hinaus erhalten bleibt.

Nachdem der 36-jährige Bosnier am Wochenende bereits betont hatte, dass er bei den Nerazzurri gerne weitermachen würde, erhält er nun auch von Klubseite her sehr positive Signale, was eine Vertragsverlängerung angeht. «Er hat gezeigt, dass er bei uns bleiben will. Er verdient die Verlängerung. Er ist äusserst professionell und hängt am Klub. Und wie viele ‹Oldies› hat er die Angewohnheit, Tore zu erzielen», sagt Marotta im Gespräch mit «Radio Anch’io Lo Sport». Dzeko läuft seit Sommer 2021 für Inter auf. In dieser Saison hat er in 21 Spielen für den Verein neun Tore erzielt.

psc 14 November, 2022 11:40