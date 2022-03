Die Inter-Bosse sind wegen Interview-Aussagen wütend auf Arturo Vidal

Mittelfeldspieler Arturo Vidal hat mit einem Interview den Ärger der Inter-Verantwortlichen auf sich gezogen.

Der chilenische Nationalspieler sagte am Montag in einem Gespräch, dass er hoffe, bald für den brasilianischen Topklub Flamengo spielen zu können. Ausserdem beklagte er sich darüber, dass er unter Inter-Coach Simone Inzaghi nicht mehr unbedingt zur Stammelf zählt und beklagte die zu geringen Einsatzzeiten. Die Inter-Bosse ärgert laut “Gazzetta dello Sport” nicht nur der Inhalt, sondern auch der Zeitpunkt der Aussagen. Schliesslich stehen nun die entscheidenden Wochen der Saison an. Ablenkungsmanöver dieser Form sind nicht gerne gesehen. Die Zukunft von Vidal bei den Nerazzurri ist noch offen: Der Serie A-Klub verfügt über eine Option, den noch ein Jahr gültigen Kontrakt im Sommer zu beenden. In diesem Fall müssten sie dem 34-jährigen Routinier 4 Mio. Euro zahlen. Andernfalls würde dieser in sein letztes Vertragsjahr gehen, was ihm noch einmal 5,5 Mio. Euro an Salärzahlungen zusichern würde.

Inter hat zuletzt im Meisterschaftskampf an Terrain eingebüsst. Derzeit belegt der amtierende Meister den dritten Tabellenplatz – vier Punkte hinter Stadtrivale Milan.

psc 16 März, 2022 11:04