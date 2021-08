Inter hat Entscheidung wegen Alexis Sanchez & Arturo Vidal getroffen

Inter Mailand plant weiterhin mit seinem Chilenen-Duo Alexis Sanchez und Arturo Vidal.

Um die beiden Routiniers rankten sich in diesem Sommer Wechselgerüchte. Mittlerweil steht aber fest, dass sowohl der 32-jährige Alexis wie auch der zwei Jahre ältere Vidal die aktuelle Saison bei den Nerazzurri bestreiten werden. Dies bestätigt Klubpräsident Giuseppe Marotta bei “La Tercera” gleich höchstpersönlich: “Sowohl Vidal als auch Sánchez werden bei Inter bleiben. Wir haben für beide kein offizielles Angebot erhalten, sie sind wichtige Spieler für unser Projekt.”

Der finanziell angeschlagene Klub hat in diesem Sommer mit Romelu Lukaku (für 115 Mio. Euro an Chelsea) und Achraf Hakimi (für 60 Mio. Euro an PSG) zwei Topstars verkauft. Weitere Leistungsträger sollen nicht dazukommen.

psc 20 August, 2021 13:19