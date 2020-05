Inter hat für die Nachfolge von Lautaro Martinez einen Franzosen im Blick

Lautaro Martinez zieht es in diesem Sommer nach Barcelona. Die Nerazzurri haben längst mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen und blicken auch nach Frankreich. Lyon-Stürmer Moussa Dembélé hat es den Italienern angetan.

Der 23-Jährige spielt seit 2018 wieder in seiner Heimat, nachdem er zuvor in England bei Fulham und Schottland bei Celtic aktiv war. Inzwischen zählt er zumindest zum erweiterten Kreis der Équipe tricolore, wobei er auf seinen ersten Länderspieleinsatz noch wartet. Laut “Daily Mail” ist Inter an Dembélé als potentiellen Ersatz für Lautaro Martinez vorgesehen.

Lyon zeigt sich gesprächsbereit und könnte den bis 2023 gebundenen Angreifer für rund 60 Mio. Euro ziehen lassen. Auch Manchester United soll ein Auge auf den trickreichen Angreifer werfen.

