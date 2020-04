Inter stellt Barça neue Forderung für Lautaro Martinez

Inter Mailand stellt dem FC Barcelona offenbar eine neue Bedingung, damit man Lautaro Martinez ins Camp Nou ziehen lässt: Im Tausch sollen Arturo Vidal und Antoine Griezmann kommen.

Mittelfeldpuncher Vidal ist seit langem ein Ziel der Nerazzurri. Trainer Antonio Conte möchte seinen Ex-Spieler aus gemeinsamen Juve-Zeiten unbedingt in den Kader holen. Neben dem 32-jährigen Chilenen will Inter laut “Gazzetta dello Sport” auch gleich noch den französischen Weltmeister Antoine Griezmann an Land ziehen – der 120 Mio. Euro-Transfer des vergangenen Jahres soll den Weg nach Mailand via Leihe finden.

Da der 29-Jährige in seiner ersten Saison bei Barça nicht voll eingeschlagen hat, gilt ein neuerlicher Transfer zumindest nicht als ausgeschlossen. Zumal er mit Lautaro Martinez hochkarätige Konkurrenz erhalten würde.

Der 21-jährige Argentinier kann Inter dank einer Ausstiegsklausel für 111 Mio. Euro verlassen. Diese Summe kann Barça in der Coronakrise aber nicht stemmen. Deshalb müssen die Katalanen wohl auf eine Art Tausgeschäft eingehen.

psc 30 April, 2020 19:03