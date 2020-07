Inter führt Gespräche mit Lautaro Martinez & Alexis

Inter Mailand versucht mit den beiden Angreifern Lautaro Martinez und Alexis Sanchez langfristige Verträge festzuzurren.

Die beiden Angreifer geben derzeit in der Offensive er Nerazzurri den Ton an. Klubboss Giuseppe Marotta hofft auch in Zukunft auf das Duo bauen zu können. Wie er gegenüber “Sky Italia” bestätigt, laufen entsprechende Gespräche. Während Lautaro Martinez weiterhin von Barça umworben wird, sind die Nerazzurri weiterhin nicht an einem Verkauf interessiert. Stattdesen soll der bis 2023 laufende Kontrakt verlängert und die Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Mio. Euro erhöht werden.

Bei Alexis hofft Inter auf eine Ausweitung der Leihe. Der 31-jährige Chilene ist von ManUtd ausgeliehen. Bedingung wäre wohl, dass die Red Devils weiterhin einen Teil des Gehalts übernehmen.

psc 23 Juli, 2020 11:23