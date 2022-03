Inter schielt auf Ajax-Torjäger Sébastien Haller

Inter Mailand blickt bei der Suche nach Verstärkungen für den Angriff auch auf Ajax-Stürmer Sébastien Haller.

Die Nerazzurri haben diesbezüglich laut “Gazzetta dello Sport” bereits ein Treffen mit dem Berater des 27-jährigen ivorischen Nationalspielers abgehalten. Noch ist ein Wechsel in weiter Ferne, es fand lediglich eine erste Annäherung und ein kurzer Austausch statt. Haller, der bei Ajax am Laufmeter trifft und in dieser Saison schon 32 Tore erzielt hat, steht noch bis 2025 unter Vertrag.

Die Niederländer zahlten im Januar 22,5 Mio. Euro Ablöse an West Ham. Für einen Transfer im Sommer müssen Interessenten dem Vernehmen nach mindestens 35 Mio. Euro auf den Tisch legen.

psc 16 März, 2022 21:34