Inter Mailand hofft auf Leihe eines Barça-Verteidigers

Inter Mailand hofft im Januar Linksverteidiger Junior Firpo vom FC Barcelona ausleihen zu können.

Der 24-Jährige war bei den Nerazzurri bereits in der letzten Transferperiode ein heisses Thema. Laut “Sport” ist der Spanier mit Wurzeln in der Dominikanischen Republik weiterhin ein Transferziel von Inter. Die Italiener hoffen, Junior Firpo mittels einer Leihe an Land ziehen zu können. Dabei denken sie auch an eine Variante mit einer Laufzeit von eineinhalb Jahren.

Barça würde den bis 2024 gebunden Abwehrspieler angeblich lieber verkaufen, um mehr Einnahmen generieren zu können.

psc 9 Dezember, 2020 16:56