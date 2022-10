Inter Mailand nimmt skandinavischen Neymar ins Visier

Da Inter Mailand nur über begrenzte finanzielle Mittel verfügt, haben sich die Suchfelder etwas verschoben. Ein junger Wirbelwind, der in seiner Heimat mit Neymar verglichen wird, soll den Nerazzurri ins Netz gegangen sein.

Inter Mailand soll die Entwicklung von Antonio Nusa mit sehr grossem Interesse verfolgen. Darüber berichtet zumindest das italienische Portal «Calciomercato.com». Der 17-Jährige wird aktuell beim FC Brügge langsam an den Erwachsenenfussball gewöhnt.

Nusa sorgte vor Kurzem mit einem Tor in der Champions League für Aufsehen. Beim 4:0 gegen den FC Porto erzielte er seinen ersten Saisontreffer, der ihn zum zweitjüngsten Spieler avancieren lässt, der jemals in der Königsklasse ein Tor erzielt hat.

In Norwegen gilt Nusa als eines der grössten Talente, wird dort von den Anlagen her mit Superstar Neymar verglichen. Brügge weiss, was für ein riesengrosses Juwel man sich da vor einem Jahr gesichert hat – und verlängerte daher erst vor Kurzem den Vertrag bis 2025.

Brügge zahlte immerhin drei Millionen Euro Ablöse an den Stabæk Fotball. Für diese Summe ist Nusa mittlerweile definitiv nicht mehr zu haben.

aoe 15 Oktober, 2022 12:45