Inter möchte Tonali – noch keine Ablöse-Einigung

Achraf Hakimi ist fast so gut wie fix, Sandro Tonali soll es bald ebenso sein. Inter bleibt weiterhin am Mittelfeldtalent von Brescia dran.

15 Mio. Euro sind es bislang noch, die Inter von einem Transfer von Sandro Tonali entfernt sind. Laut der “Gazzetta dello Sport” bieten die Nerazzurri nämlich 35 Mio. Euro für den Mittelfeldspieler – Brescia fordere allerdings 50 Mio. Euro.

In den Verhandlungen könnten Brescia aber bald schon die Hände gebunden sein. Steigt der Klub, derzeit 19. in der Serie A, in die Serie B ab, wäre man in einer deutlich schlechteren Verhandlungslage.

adk 28 Juni, 2020 16:25