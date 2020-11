Inter bei Real Madrid ohne Romelu Lukaku

Inter Mailand muss beim Champions League-Spiel bei Real Madrid am Dienstagabend auf Torjäger Romelu Lukaku verzichten.

Der 27-jährige Belgier tritt die Reise in die spanische Hauptstadt nicht an. Lukaku hat sich nicht rechtzeitig von muskulären Problemen erholt, die ihn seit dem Spiel gegen Shakhtar Donezk in der vergangenen Woche plagen. Am Wochenende fehlte er deshalb bereits beim 2:2 gegen Parma in der Serie A.

psc 2 November, 2020 17:14