Lukaku-Ersatz: Inter bestätigt Transfer von Joaquin Correa

Inter Mailand hat die Verpflichtung des argentinischen Angreifers Joaquin Correa unter Dach und Fach gebracht.

Der 27-jährige Angreifer wechselt zunächst auf Leihbasis für ein Jahr von Lazio zu den Nerazzurri. Danach besteht eine Kaufpflicht für eine Summe von (inklusive Boni) 35 Mio. Euro. Correa bindet sich bis 2025 an Inter. Nach drei Jahren bei Lazio kennt er die Serie A bereits bestens. Möglich gemacht hat der Transfer der Verkauf von Romelu Lukaku an Chelsea, der Inter insgesamt 115 Mio. Euro in die Kassen spült.

psc 26 August, 2021 15:03