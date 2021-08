Inter und Dumfries: Wechsel vor dem Abschluss

Inter Mailand treibt die Planungen hinsichtlich eines Erben des abgewanderten Achraf Hakimi. Mit Denzel Dumfries verlaufen die Dinge offenbar ziemlich gut.

Inter Mailand ist zuversichtlich, in Kürze den Zuzug von Denzel Dumfries offiziell bestätigen zu können. Jene Informationen liefert “Sportitalia”. Die Verhandlungen mit der PSV Eindhoven befinden sich in der heissen Phase. Die Niederländer fordern 20 Millionen Euro, Inter glaubt, den Transfer bei fixe 15 Millionen und fünf Millionen Boni abschliessen zu können.

Dumfries ist auf dem Transfermarkt eine der am intensivsten gehandelten Spieler. Der FC Bayern und der FC Everton hatten sich in den letzten Wochen ebenfalls mit der Verpflichtung des 25-Jährigen beschäftigt. Jetzt läuft alles darauf hinaus, dass Dumfries in Mailand in die Fussstapfen von Achraf Hakimi treten wird.

aoe 10 August, 2021 17:53