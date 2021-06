Inter verlängert die Verträge mit zwei Routiniers

Inter Mailand hat die auslaufenden Verträge mit den beiden Abwehrspielern Andrea Ranocchia (33) und Danilo D’Ambrosio (32) verlängert.

Beide verlängern ihren Kontrakt um jeweils eine Saison bis Juni 2022. Medienberichten zufolge waren sowohl Ranocchia wie auch D’Ambrosio bereit, Gehaltseinbussen in Kauf zu nehmen. Inter muss wegen der Coronapandemie die Kosten senken und sparen. Unter anderem soll in Kürze Achraf Hakimi für mindestens 60 Mio. Euro an PSG verkauft werden.

psc 29 Juni, 2021 10:48