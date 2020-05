Italien-Gerüchte um Draxler

Seit drei Jahren gehört Julian Draxler dem Kader von Paris Saint-Germain an. Sein sportlicher Fussbabdruck in dieser Zeit war nicht unbedingt gross. Möglicherweise zieht es ihn nach Italien – er könnte in den Deal mit Mauro Icardi eingebunden werden.

Paris Saint-Germain sieht aufgrund der 20 Tore in 31 Pflichtspielen von Mauro Icardi keinen Grund, diesen nicht fest an sich zu binden. Das Problem: Der Argentinier würde 70 Millionen Euro Ablöse kosten. Den Preis will der Scheichklub offenbar mit Julian Draxler drücken.

So schreibt die “L’Equipe”, dass der deutsche Nationalspieler in den Icardi-Deal eingewoben werden soll. Die Verwendung von Leandro Paredes könnte ebenfalls zum Thema werden. Draxler ist seines Zeichens noch bis 2021 an der Seine verankert und hatte zuletzt nicht wirklich durchblicken lassen, seinen Lebensmittelpunkt verändern zu wollen.

Unter Thomas Tuchel nimmt Draxler keine zentrale Rolle ein, in der jüngst abgebrochenen Saison fehlte er überdies wochenlang verletzungsbedingt. Bei Inter Mailand hätte der DFB-Kicker durchaus die Gelegenheit, sich für einen Platz im EM-Kader zu empfehlen.

aoe 9 Mai, 2020 15:17