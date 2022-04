José Mourinho verweigert PK vor Duell mit Ex-Klub Inter Mailand

Romas Trainer José Mourinho verzichtet vor dem Aufeinandertreffen mit Inter Mailand einmal mehr auf eine Pressekonferenz.

Am Samstag kommt es in der Serie A zum entsprechenden Duell. Bereits vor den ersten beiden Meetings mit seinem Ex-Verein in dieser Saison verzichtete “The Special One” vor der Partie auf Auskünfte für Journalisten. Nun findet erneut keine Pressekonferenz des Roma-Trainers statt. Italienischen Medienberichten zufolge geht es dem 59-jährigen Portugiesen nicht darum, Fragen über Inter auszuweichen, sondern solchen über die Unparteiischen. Mit den Referees in Italien hat sich Mourinho bereits mehrfach angelegt und wurde deswegen auch schon sanktioniert.

