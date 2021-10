Juve & Inter fahren Mega-Verluste ein

Die beiden italienischen Topklubs Juventus und Inter Mailand werden von den Auswirkungen der Coronakrise arg gebeutelt.

Wegen der lange Zeit ausbleibenden Zuschauern und auch geringeren Sponsoreneinnahmen fahren beide Klubs für die vergangene Spielzeit grosse Verluste ein. Juve weist für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Minus in Höhe von 209,9 Mio. Euro. Beim italienischen Meister Inter sind es sogar 245,6 Mio. Euro.

Bei Juve hat sich der Schuldenberg im Zuge der Coronakrise auf 389,2 Mio. Euro vergrössert. Bereits im Vorjahr gab es einen Fehlbetrag in Höhe von 89,7 Mio. Euro. Das Management erwägt nun eine Kapitalaufstockung in der Grössenordnung von 400 Millionen Euro.

Inter will die Verschuldung mit Spassmaßnahmen bekämpfen. Der chinesische Klubpräsident Steven Zhang (29) dementiert Gerüchte, wonach das in der Heimat in finanziellen Schwierigkeiten geratene Unternehmen Suning Commerce, das die Nerazzurri besitzt, den Klub verkaufen wolle.

psc 29 Oktober, 2021 15:23