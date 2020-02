Lionel Messi schwärmt für möglichen Suarez-Ersatz

Lionel Messi findet äusserst lobende Worte für seinen Landsmann Lautaro Martinez und würde bei Barça künftig wohl gerne mit diesem zusammenspielen.

“Er ist spektakulär und hat eine beeindruckende Verfassung. Er galt immer als grossartiger Spieler, aber jetzt ist er explodiert”, sagt Messi in der “Mundo Deportivo” über Inter-Stürmer Lautaro Martinez.

Die Stärken seines Landsmanns beschreibt der sechsmalige Weltfussballer so: “Er ist stark, gut im Eins-gegen-Eins, schiesst Tore und geht gegen jeden in den Zweikampf.” Martinez sei ein “kompletter Spieler” mit grosser Ausdauer.

In der aktuellen Saison hat der Torjäger für die Nerazzurri in 29 Spielen 16 Tore erzielt und harmoniert prächtig mit Neuzugang Romelu Lukaku.

Messi legt seinem Klub sogar eine Verpflichtung von Martinez nahe. Am liebsten würde er gemeinsam mit seinem argentinischen Kollegen und Luis Suarez stürmen: “Lautaro ist Luis sehr ähnlich. Am liebsten wäre mir, wenn sie alle kämen und wir zusammen kämpfen. Luis ist sehr erfahren und könnte Lautaro bei der Eingewöhnung im Verein und in der Liga helfen. Aber das sind alles nur Mutmassungen.”

Immerhin: Eine Möglichkeit für einen Transfer besteht. Martinez verfügt in seinem bis 2023 gültigen Kontrakt bei Inter über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Mio. Euro. Manchester United und wahrscheinlich weitere Topklubs zeigen ebenfalls Interesse am Angreifer.

psc 20 Februar, 2020 19:25