Lionel Messi hat im Falle eines Wechsels 3 Optionen

Lionel Messi sieht seine Zukunft angeblich nicht mehr beim FC Barcelona. Falls es mit dem Transfer bereits in diesem Sommer klappt, kommen wohl drei Destinationen infrage.

Der Barça-Kapitän soll Trainer Ronald Koeman am Donnerstag in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt haben, dass er seine Zukunft eher ausser- denn innerhalb des FC Barcelona sieht. Vertraglich ist Messi noch ein weiteres Jahr an Barça gebunden. Ob sein Wechselwunsch in Erfüllung geht, ist daher fraglich.

Die katalanische Zeitung “Sport” bringt nun drei Vereine ins Spiel, die sich Hoffnungen machen können, falls Messi tatsächlich neue Wege geht: Demnach ist der schon länger gehandelte Wechsel zu Inter Mailand eine Option. Darüber hinaus ist auch eine Wiedervereinigung mit Pep Guardiola bei Manchester City nicht ausgeschlossen. Und schliesslich wird auch noch Paris St. Germain genannt, das bereits Kontakt zu den Beratern von Messi hergestellt haben soll. Allerdings ist offen, ob die Franzosen tatsächlich gleichzeitig Neymar, Kylian Mbappé und auch noch Messi unter Vertrag haben können. Die Salärkosten würden in exorbitante Höhen schiessen.

psc 21 August, 2020 14:56