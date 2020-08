Lionel Messi verkündet demnächst seine Zukunftspläne

Superstar Lionel Messi will seine Zukunftspläne in den kommenden Tagen öffentlich machen.

Nachdem sich der 33-jährige Argentinier in der vergangenen Woche mit Barça-Coach Ronald Koeman getroffen hatte, meldeten katalanische Medien, dass er sich einen Wechsel bereits in diesem Sommer wünscht. Die argentinische Zeitung “Olé” berichtet nun, dass sich Lionel Messi in Kürze an die Öffentlichkeit wenden und seine Pläne verraten wird.

Noch ist offen, ob der Zauberfloh tatsächlich einen Wechselwunsch platziert oder sich doch einmal mehr zum FC Barcelona bekennt. Inter Mailand und Manchester City sollen die Situation sehr genau verfolgen. Beide Vereine können sich ein Engagement des Superdribblers grundsätzlich vorstellen, wobei dieses sehr kostspielig wäre.

psc 25 August, 2020 15:18