Liverpool nimmt Kontakt zu Brozovic auf

Der FC Liverpool soll scheinbar Kontakt zu Marcelo Brozovic aufgenommen haben. Inter würde den Vertrag des Kroaten jedoch gerne verlängern.

Die Reds um Trainer Jürgen Klopp sollen mit dem Berater von Inter-Star Marcelo Brozovic in Kontakt getreten sein, berichtet die Mailänder Zeitung “Libero”. Der Mittelfeldspieler hat in seinem bis 2022 gültigen Vertag angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 55 Mio. Euro verankert.

Vom Interesse aus Liverpool ist Inter wohl bereits in Kenntnis gesetzt, weshalb die Nerazzurri das Arbeitspapier des 27-Jährigen auch gerne verlängern würden, um vor allem auch nochmal die Ausstiegsklausel anzuheben. Wie der kroatische Vizeweltmeister selbst entscheidet, bleibt abzuwarten.

adk 19 April, 2020 12:27