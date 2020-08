ManUtd-Coach Solskjaer bestätigt Alexis-Abgang

Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer bestätigt den bevorstehenden Abgang von Alexis Sanchez.

Der 31-jährige Chilene verbrachte diese Saison bei Inter Mailand und wird definitiv zu den Nerazzurri wechseln. “Ich kann bestätigen, dass er einverstanden ist und wir es sind. Sie mögen ihn, also ist das natürlich ein guter Schritt für ihn. Ich wünsche ihm alles Gute”, so der Norweger. Die Ablöse für Alexis Sanchez soll 15 Mio. Euro betragen, wobei es auch Berichte gibt, wonach er den noch ein Jahr laufenden Vertrag beim Premier League-Klub auflöst und somit ablösefrei wechseln kann. Inter-CEO sprach am Mittwoch gegenüber “Sky Italia” von einem Dreijahresvertrag: “Es ist noch nicht offiziell, aber inoffiziell ist er für drei Saisons unser Spieler. Wir glauben sehr an ihn und sind glücklich.”

Der quirlige Angreifer drehte in diesem Kalenderjahr nach überstandener Verletzung auf und vermochte zuletzt unter Inter-Coach Antonio Conte regelrecht aufzublühen. Welchen Gehaltsverlust er für den permanenten Wechsel zu den Nerazzurri in Kauf nimmt, ist noch unklar. Bei ManUtd gehörte er zu den absoluten Spitzenverdienern. Der englische Rekordmeister zahlte während dem Leihjahr sogar weiterhin einen grossen Anteil des Salärs.

