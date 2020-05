Napoli-Boss setzt Dries Mertens eine Deadline

Napoli-Boss Aurelio de Laurentiis will in der Personalie Dries Mertens endlich Klarheit haben.

Der belgische Stürmer verfügt über einen auslaufenden Vertrag. Napoli-Präsident De Laurentiis soll ihm nun eine Deadline gesetzt haben: Bis in einer Woche muss er entscheiden, ob er den Kontrakt noch einmal verlängert oder seine Zukunft woanders sieht. Möglicherweise hat sich Dries Mertens schon längst entschieden: Italienische Medien berichteten in der vergangenen Woche nämlich, dass er sich Ligakonkurrent Inter Mailand anschliessen wird und sich in der Mode-Metropole sogar schon ein Apartment sucht (4-4-2.ch berichtete).

Laut “Gazzetta dello Sport” ist die finale Entscheidung aber noch nicht gefallen. Mertens liegt von Napoli ein unterschriftsreifes Angebot zur Verlängerung vor. Er muss nun also sehr zeitnah entscheiden, ob er dieses annehmen oder ausschlagen will.

psc 18 Mai, 2020 11:46